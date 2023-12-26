Москва 26 декабря 2023, 19:14 Почти 50 школ и детсадов возвели в Сосенском в ТиНАО за 11 лет Жидкин: в Новой Москве в Сосенском за 11 лет построили 48 объектов образования Freepik

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С 2012 года в поселении Сосенское в ТиНАО возвели 48 объектов образования. В поселке Коммунарка в этом году достроят еще один детсад, сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Поселение Сосенское — крупнейший центр развития Новой Москвы, самый яркий пример комплексного развития территорий», — отметил он.

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Жидкин уточнил, что там построили и продолжают возводить многоэтажные жилые комплексы, а также создают рабочие места. С особой скоростью развиваются территории административно-делового центра «Коммунарка». Там открыли новые поликлиники и крупный клинический комплекс, создают транспортную и инженерную инфраструктуру.

Руководитель ведомства добавил, что в Сосенском построили новые дороги, которые связывают его с федеральными трассами с другими районами Москвы. В следующем году в Коммунарке откроют третью станцию метро. К 2035 году в новой Москве возведут около 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также примерно 100 культурно-досуговых объектов.

Центр инноваций и импортозамещения также построят в Новой Москве. Объект появится в 2025 году.