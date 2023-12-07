Москва 07 декабря 2023, 13:15 Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве Бочкарев: Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве в 2025 году Москомархитектура

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Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве к июлю 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь смогут разместиться компании из разных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора», — отметил заммэра.

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Трехэтажное здание общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенское. В корпусе разместят 20 обособленных секций, каждую из которых оборудуют всем необходимым: раздевалками, научно-исследовательскими помещениями, административными кабинетами и комнатами для приема пищи.

При проектировании фасадов используют сэндвич-панели графитово-серого цвета с добавлением белых вертикальных металлических ламелей и витражного остекления. Особое внимание уделят созданию удобной и доступной среды для маломобильных групп населения.

На прилегающей к будущему центру территории обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также стоянки для легковых и грузовых автомобилей. На участке появятся малые архитектурные формы, газоны, ограждение и система наружного освещения.

Этот объект станет частью городской программы, направленной на стимулирование создания рабочих мест. Благодаря реализации проекта в столице откроется 230 новых вакансий.