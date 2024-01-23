Москва 23 января 2024, 08:59 Почти 400 километров дорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО за 12 лет Собянин: в ТиНАО с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 переходов Freepik

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В Новой Москве за 12 лет удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», — уточнил он.

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Глава города напомнил, что в декабре достроили дублер Боровского шоссе. Благодаря ему транспортная доступность станции метро «Новопеределкино» улучшилась, а также сократилась нагрузка на само шоссе.

По словам мэра, строители приступили к возведению трассы Мамыри — Пенино — Шарапово, которая станет дополнительным дублером Калужского и Киевского шоссе. На стадии строительства находится четвертый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. В будущем автодорога соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Сейчас открыли три из пяти участков, но магистраль уже — важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО.

Собянин добавил, что до 2026 года планируют возвести и реконструировать еще 112 километров дорог.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.