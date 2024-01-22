Москва 22 января 2024, 15:00 Около 100 километров дорог построят в Москве за год Бочкарев: около 100 километров дорог построят в Москве в 2024 году РИА «Новости»

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В Москве в 2024 году планируют построить и открыть для движения примерно 100 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве в наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Таким образом, дорогу соединят с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

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Также в этом году рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

«Кроме того, мы намерены возвести 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также построить 16 внеуличных пешеходных переходов», — добавил заммэра.

Он подчеркнул, что с 2011 года протяженность столичной дорожной сети выросла примерно на 24%. Строители возвели 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реконструкцию нескольких улиц у станции метро «Молодежная».