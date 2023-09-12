Москва 12 сентября 2023, 11:22 Почти 40 станций построят в московском метро в ближайшие десять лет Заммэра Москвы Бочкарев: 39 станций построят в метро в ближайшие 10 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве планируют построить еще 39 станций метрополитена. Это повысит пешеходную доступность подземного транспорта для горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах в ближайшие десять лет запроектировать и построить 39 станций метро», — рассказал он.

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Благодаря такой модернизации подземки разгрузится общественный транспорт и появятся дополнительные маршруты для горожан, заключил Бочкарев.

Ранее стало известно, что некоторые автобусные маршруты Подмосковья изменятся в связи с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Корректировки внесли в Люберцах, Раменском, Химках и других округах.