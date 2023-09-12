12 сентября 2023, 11:22
Почти 40 станций построят в московском метро в ближайшие десять лет
Заммэра Москвы Бочкарев: 39 станций построят в метро в ближайшие 10 лет
В Москве планируют построить еще 39 станций метрополитена. Это повысит пешеходную доступность подземного транспорта для горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В настоящее время в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах в ближайшие десять лет запроектировать и построить 39 станций метро», — рассказал он.
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Благодаря такой модернизации подземки разгрузится общественный транспорт и появятся дополнительные маршруты для горожан, заключил Бочкарев.
Ранее стало известно, что некоторые автобусные маршруты Подмосковья изменятся в связи с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Корректировки внесли в Люберцах, Раменском, Химках и других округах.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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