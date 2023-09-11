Подмосковье 11 сентября 2023, 12:21 Некоторые автобусные маршруты Подмосковья изменятся в связи с запуском МЦД-3 и МЦД-4 Unsplash

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Жителей Подмосковья информируют, что движение на маршрутах общественного транспорта изменится на фоне запуска МЦД-3 и МЦД-4. Корректировки внесли в Люберцах, Раменском, Химках и других округах.

В Люберцах изменится движение на маршруте № 57к Платформа Овражки — станция Томилино — метро «Котельники». В округе организовали схему движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД Люберцы, а также сократили трассу следования восьми маршрутов до метро «Выхино» и «Рязанский проспект», а также до станции МЦД Косино.

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На маршруте № 366 в Химках Юрлово — Зеленоград организован заезд к ЖК «Митино Дальнее». Это необходимо для связи с МЦД Крюково.

В Одинцове на маршрутах № 33 станция МЦД Одинцово — Лесной городок — платформа Жаворонки и № 58к Краснознаменск — станция МЦД Одинцово организовали заезд к станции МЦД Лесной Городок. В Раменском на маршрутах № 3 Медицинский колледж — ЦРБ и № 8 Холодово — Совхоз ввели заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД Фабричная, а на маршруте № 5к Автовокзал — Гимназия организовали заезд к станции МЦД Ипподром. Помимо этого, на маршруте № 26 автобусы будут заезжать к станции МЦД Раменское.

Кроме того, Минтранс Московской области запланировал следующие изменения: продление маршрутов № 19к и № 16к, организацию заезда к вестибюлям станции МЦД Реутов на девяти маршрутах, а также организацию заезда на маршруте № 22к Медицинский колледж — улица Производственная к станции МЦД Ипподром.

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