Москва 29 мая 2023, 15:44 Почти 30 объектов социальной инфраструктуры возведут в Москве за счет бюджета Москомархитектура: город построит около 30 социальных учреждений за счет бюджетных денег Фото: freepik.com

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С начала этого года комитет по архитектуре и градостроительству подготовил 29 планов земельных участков для строительства соцобъектов в столице. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Столичные власти активно продолжают возводить детские сады и школы в Москве.

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«Оформление ГПЗУ — один из первых этапов реализации проектов. Подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца — хороший показатель», — отметила Княжевская.

Большую часть документов удалось оформить на возведение образовательных учреждений. Всего на согласовании — 18 проектов, из них семь для строительства детских садов, а 11 — для школ.

Кроме того, за пять месяцев оформили документы, согласно которым в столице на деньги городского бюджета построят четыре объекта здравоохранения, три спортивных, два жилых и по одному социальному и культурному зданию. Всего Москомархитектура выпустила документацию на объекты площадью примерно 520 тысяч «квадратов».

Благодаря строительству новых учреждений в городе появятся дополнительные места в дошкольных и школьных заведениях, добавила Княжевская.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что вертолетную площадку построят для московской больницы имени Вересаева.