Москва 15 мая 2023, 16:21 Почти 20 тысяч новых рабочих мест создадут в индустриальном парке «Руднево» Ефимов: около 20 тысяч новых рабочих мест создадут в индустриальном парке «Руднево» Сотрудник предприятия «Аэромакс» индустриального парка «Руднево» / РИА «Новости»

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В индустриальном парке «Руднево» появятся новые рабочие места благодаря расширению площади промышленных объектов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья уже обосновались в индустриальном парке «Руднево».

К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз, при этом будет создано до 20 тысяч рабочих мест. Владимир Ефимов

Компания «Аэромакс» первой запустила производство в «Руднево» в рамках создания федерального центра беспилотных авиационных систем. В марте предприятие начало производить беспилотные авиационные системы вертолетного типа, необходимые для грузоперевозок и полетов в непогоду.

В планах компании — расширить производство, чтобы выпускать больше гражданских беспилотников.

«Реализация проекта позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

В парке «Руднево» предприятия могут не только занять уже построенные корпусы, но и обсудить возведение нового завода под конкретные требования. Промышленные фирмы, которые расположились на площадке, намерены вскоре добиться статуса резидента особой экономической зоны столицы. Благодаря этому предприятия получат налоговые и таможенные преференции.

Президент России Владимир Путин в индустриальном парке «Руднево» в Москве, 27 марта 2023 года / РИА «Новости»

Вместе с тем на компании ляжет ответственность за взятые обязательства по бизнес-плану, в котором определены этапы развития предприятия, включая показатели по вложению инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест, уровню зарплаты.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, площадки этой особой экономической зоны дают резидентам значимые преимуществ в виде хорошей транспортной доступности и комфортных условий для работников.

Ранее заммэра Москвы Ефимов рассказал, что в «Технополисе Москва» откроют цех по производству печатных плат.