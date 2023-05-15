Москва 15 мая 2023, 15:17 Цех по выпуску печатных плат откроют в «Технополисе Москва» Заммэра Москвы Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» откроют цех по производству печатных плат Логотип технополиса «Москва» / РИА «Новости»

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Столичная компания «Цифровые технологии безопасности» откроет новый цех по производству печатных плат в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил РИА Новости.

«Подразделение займет основную часть здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров на площадке „Алабушево“ особой экономической зоны столицы», — сказал он.

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В ближайшее время специалисты установят необходимое оборудование и наладят технологические процессы. На производстве создадут 200 новых рабочих мест. Устроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей, добавил Ефимов.

На новом производстве будут выпускать платы, которые используют в ведущих отраслях электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, потребительской, промышленной, а также светодиодной техники.

Основатель группы компаний «Резонит» Андрей Кучерявый отметил, что предприятие после выхода на полную мощность производства сможет претендовать на статус крупнейшей площадки в России.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский анонсировал ночные туры по столичным компаниям. Их можно будет посетить с 15 по 31 мая бесплатно.