Москва 24 января 2024, 18:14 Почти 140 квартир по реновации получили маломобильные москвичи в 2023 году Гаман: в 2023 году инвалиды получили 138 спецквартир по реновации в Москве Freepik

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В прошлом году обладателями специально оборудованных квартир в Москве стали 138 участников реновации с ОВЗ. В общей сложности в новое жилье переедут примерно пять тысяч инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах», — заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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По его словам, в домах для людей с ОВЗ обустроили большие холлы, расширили дверные проемы, а также специально оснастили санитарный блок. Для удобства жителей частично установили электрическое оборудование ниже, чем обычно.

Больше всего таких квартир дали маломобильным участникам из Юго-Восточного, Восточного и Юго-Западного округов. Планировки в таких помещениях адаптированы для инвалидов, чтобы они могли сами ухаживать за собой, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке.

Ранее закругленный дом с колоннами и арками также построили по реновации на западе Москвы. В нем разместили 105 квартир.