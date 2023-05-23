Москва 23 мая 2023, 14:17 Пятую новостройку в Дмитровском районе Москвы отдадут под заселение в этом году Москвичей переселят в пятую новостройку Дмитровского района по реновации в этом году Unsplash

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В Дмитровском районе столицы уже пятая новостройка готова к заселению по программе реновации. В нее до конца года переедут около 320 жителей. Дом расположен по адресу: улица Клязьминская, 28А, — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Новостройка рассчитана на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Также есть три квартиры для маломобильных групп населения», — рассказал он.

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Левкин добавил, что вся территория около дома озеленена, созданы все условия для прогулок с детьми и занятия спортом.

Первые этажи новостройки, как всегда, отдали, под магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие нужды.

В Дмитровском районе переселение по программе реновации началось с 2019 года. Уже расселили десять домов. Их жильцы получили ключи от новых и комфортных квартир. Продолжается переезд с еще одного дома.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что на улице Люблинской возведут жилой 192-квартирный дом по программе реновации.