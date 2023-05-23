Общество 23 мая 2023, 11:47 Новоселье в Люблине: по программе реновации в районе построят новый дом Дом по программе реновации построят на юго-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жилой 192-квартирный дом возведут на улице Люблинской. Проектно-сметную документацию утвердили в мэрии. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева на официальном сайте мэра Москвы.

В новостройке будет 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. Во всех помещениях выполнят отделку в соответствии со стандартами программы реновации. Специалисты установят розетки и осветительные приборы, кухонные плиты и всю необходимую сантехнику.

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На первом этаже расположатся тамбуры, вестибюль, колясочные и кладовки для уборочного инвентаря. В нежилой части здания смогут открыться магазины и предприятия сферы услуг. Территорию около дома благоустроят.

«В рамках проекта специалисты сделают проезды и тротуары, открытые плоскостные парковки и поставят фонари. Также на территории жилого дома установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники», — отметила Яковлева.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин проинформировал о расселении москвичей по программе реновации в новые дома на севере столицы.