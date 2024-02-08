Москва 08 февраля 2024, 10:13 Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве Синоптик Позднякова: 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки Телеканал «360»

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На протяжении всей первой недели февраля Москву засыпало снегом. За прошлые 24 часа выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщила метеоролог, Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«С начала месяца в Москве выпало 50% месячной нормы осадков. Только за сутки 7 февраля сумма осадков на ВДНХ составила 8,9 миллиметра, или 20% от нормы», — уточнила она.

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Синоптик отметила, что сугробы в столице подросли в среднем на 12 сантиметров. Всего с начала зимы в мегаполисе выпало 172 сантиметра снега. Такие показатели превысили норму холодного сезона примерно на 9%.

Позднякова добавила, что москвичей ждет еще почти два месяца со снежными осадками.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.