Москва 08 февраля 2024, 08:53 Москвичей предупредили о морозной погоде в четверг Синоптик Леус: в Москве 8 февраля будет -12 градусов и пройдет небольшой снег Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Снежная „Ольга“ ушла в Предуралье, и сегодня столица окажется в ее тыловой, холодной части», — отметил он.

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Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -10…-12 градусов. Ночью подморозит до -20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -9…-14 градусов. В ночные часы похолодает до -23 градусов.

Погоду будет сопровождать ветер западного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

В Москве будет аномально холодно до начала следующей недели. При этом все морозные дни в городе будут солнечными.