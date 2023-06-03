Москва 03 июня 2023, 09:07 Первый в России конкурс по ассистивным технологиям прошел в Москве Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Финалистами конкурса по ассистивным технологиям стали десятки проектов, авторам некоторых из них сделали предложения крупные партнеры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первый в стране «Технологический конкурс» по ассистивным технологиям состоялся в столице. Благодаря разработкам качество жизни людей с ОВЗ улучшается. Конкурс создали для того, чтобы бизнес узнал о перспективных отечественных стартапах.

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«В финал вышли 20 проектов, и некоторые уже получили предложения от крупных партнеров», — отметил мэр.

В конкурсе принял участие проект «Говорящий город», который позволяет незрячим, слабовидящим, пожилым и маломобильным людям самостоятельно ориентироваться на местности. Мэрия Алма-аты пригласила разработчиков проекта протестировать технологию в городе.

Представители компании «Моторика» предложили студентам Московского энергетического института сотрудничество. Их технология Sutura создает виртуальную среду, имитирующую движения пациента. Это позволило испытать протез на медицинских тренажерах.

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