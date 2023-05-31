Москва 31 мая 2023, 11:54 Два научно-исследовательских медцентра открыл резидент ОЭЗ в Москве Заммэра Москвы Ефимов: резидент ОЭЗ открыл два научно-исследовательских медцентра Unsplash

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыл два научно-исследовательских центра по разработке медицинских аппаратов. В одном произведут лекарства методом химического синтеза, в другом — моноклональные антитела, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Завод „Спутник Технополис“ запустит производство до конца текущего года. Это позволит дополнительно создать еще 120 рабочих мест», — рассказал он.

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В одном из центров оборудуют опытно-промышленный участок. На нем воспроизведут ранее разработанные компанией технологии изготовления препаратов. Затем их масштабируют и перенесут на производство всего завода.

Завод получил статус резидента в 2021 году. Специалисты трудятся на площадке «Печатники».

Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал об увеличении выпуска книг и альбомов почти на 50% резидентом ОЭЗ «Фотоэксперт».

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