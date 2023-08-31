Москва 31 августа 2023, 13:44 Дом на 283 квартиры по реновации построят на севере Москвы Дом на 283 квартиры по программе реновации построят в Дмитровском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Дмитровском районе построят дом по программе реновации. Он будет рассчитан на 283 квартиры. Объект возведут по адресу: улица Клязьминская, владение 26. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Всего здесь запроектировано 283 квартиры, из которых 120 однокомнатных, 68 двухкомнатных и 95 трехкомнатных. Несколько из них приспособят для проживания маломобильных граждан», — рассказала она.

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Во всех квартирах выполнят отделку, обустроят санузлы, поставят плиты. Первые этажи традиционно отдадут под коммерческие нужды. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят.

Ранее стало известно, что первый этап программы реновации завершили в Донском районе Москвы.