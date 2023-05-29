Москва 29 мая 2023, 09:05 Первый этап благоустройства у кластера «Ломоносов» закончат в августе Мэр Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера «Ломоносов» Сайт мэра и правительства Москвы

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Общественное пространство с парковками, прокатом велосипедов и качественным освещением оборудуют возле кластера «Ломоносов». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Специалисты приступили к работам по благоустройству территории у главного объекта инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета имени Ломоносова «Воробьевы горы». Рабочие приведут в порядок участок между проспектом Вернадского и улицей Светланова по проекту, разработанному вместе с администрацией ИНТЦ.

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«Сегодня реализуется крупнейший проект научно-технологического развития России — создание инновационного центра МГУ „Воробьевы горы“. Недавно Президент России открыл кластер „Ломоносов“ — флагман ИНТЦ», — отметил мэр.

Во время первого этапа работ создадут общественное место у флагмана и на территории от проспекта Вернадского до гимназии МГУ (Проектируемый проезд № 6453), от гимназии до Раменского бульвара (Проектируемый проезд № 1194). Вторым этапом станет благоустройство участка между гимназией и улицей Светланова (Проектируемый проезд № 1190).

Работы частично уже удалось завершить. Возле главной лестницы появилась центральная площадь, которая стала парадным входом в кластер «Ломоносов». Также установили скульптуры, скамейки-вазоны и высадили большие деревья.

«В ближайшее время планируется создать удобные пешеходные связи, которые соединят „Ломоносов“ с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро „Университет“, „Ломоносовский проспект“ и „Раменки“. Для велосипедистов будут оборудованы велопарковки и точки проката», — добавил Собянин.

Помимо этого, оборудуют паркинг и остановки общественного транспорта с USB-портами для зарядки телефонов. На территории у кластера «Ломоносов» обновят тротуары. На автодороге заменят асфальт, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Также специалисты обустроят свыше 18 тысяч «квадратов» газона и высадят кустарники. Поставят 360 инновационных фонарей.

Первый этап работ планируется завершить в конце лета. Полностью закончат благоустраивать территорию в Раменках в 2024 году.

Ранее стартовало благоустройство территории около Московского дворца пионеров.