28 мая 2023, 18:59
Цветники, модульные кубы и пандусы установят у Дворца пионеров на Воробьевых горах
Собянин: стартовало благоустройство территории около Московского дворца пионеров
В Москве началось благоустройство территории Дворца пионеров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.
Исторические элементы комплекса сохранят и при необходимости отреставрируют.
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«При разработке проекта учли особенности архитектурного ансамбля, внимательно подошли к восстановлению памятника советского модернизма», — подчеркнул Собянин.
Сейчас специалисты приводят в порядок главный вход, площадь Парадов и центральную аллею, на которой полностью заменят асфальт.
На всей территории комплекса установят новое освещение и указатели. В местах перепада высот смонтируют пандусы для маломобильных граждан.
«На трибуне с лестницами планируется собрать модульные кубы, которые помогут трансформировать пространство под разные функции: для отдыха, лекций или выставок», — отметил мэр.
В самом дворце идет реставрация. В пяти корпусах выполнили уже чуть более половины работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри специалисты восстанавливают элементы интерьеров.
Ранее в Павловской Слободе в Истре началось благоустройство лесополосы.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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