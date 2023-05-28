Общество 28 мая 2023, 18:59 Цветники, модульные кубы и пандусы установят у Дворца пионеров на Воробьевых горах Собянин: стартовало благоустройство территории около Московского дворца пионеров Проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве началось благоустройство территории Дворца пионеров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

Исторические элементы комплекса сохранят и при необходимости отреставрируют.

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«При разработке проекта учли особенности архитектурного ансамбля, внимательно подошли к восстановлению памятника советского модернизма», — подчеркнул Собянин.

Сейчас специалисты приводят в порядок главный вход, площадь Парадов и центральную аллею, на которой полностью заменят асфальт.

На всей территории комплекса установят новое освещение и указатели. В местах перепада высот смонтируют пандусы для маломобильных граждан.

«На трибуне с лестницами планируется собрать модульные кубы, которые помогут трансформировать пространство под разные функции: для отдыха, лекций или выставок», — отметил мэр.

В самом дворце идет реставрация. В пяти корпусах выполнили уже чуть более половины работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри специалисты восстанавливают элементы интерьеров.

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