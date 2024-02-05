Москва 05 февраля 2024, 13:48 Первая «аптека-робот» появилась в Москве Собянин: в Москве впервые заработала «аптека-робот» в ГКБ № 67 имени Ворохобова Freepik

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В Москве открыли уникальную «аптеку-робота» при городской клинической больнице имени Ворохобова. Она будет работать в экспериментальном формате, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учет и хранение лекарств», — уточнил он.

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По словам мэра, робот способен проверить срок годности лекарств и их соответствие товарным накладным. Он самостоятельно сформирует заказы для отделений больницы. Благодаря этому у медиков появится больше времени на сложные задачи.

Собянин пояснил, что «умную аптеку» запустили в качестве пилотного проекта. Если оно покажет свою эффективность, распространят проект и на другие стационары.

Ранее московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. В прошлом году предприятие выпустило семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны.