05 февраля 2024, 13:48
Первая «аптека-робот» появилась в Москве
Собянин: в Москве впервые заработала «аптека-робот» в ГКБ № 67 имени Ворохобова
В Москве открыли уникальную «аптеку-робота» при городской клинической больнице имени Ворохобова. Она будет работать в экспериментальном формате, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учет и хранение лекарств», — уточнил он.
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По словам мэра, робот способен проверить срок годности лекарств и их соответствие товарным накладным. Он самостоятельно сформирует заказы для отделений больницы. Благодаря этому у медиков появится больше времени на сложные задачи.
Собянин пояснил, что «умную аптеку» запустили в качестве пилотного проекта. Если оно покажет свою эффективность, распространят проект и на другие стационары.
Ранее московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. В прошлом году предприятие выпустило семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны.
Роботы
Искусственный интеллект
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Сергей Собянин
Москва
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