Москва 05 февраля 2024, 07:23 Московская компания создала робота-консультанта для столичной поликлиники Freepik

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Москва активно внедряет инновационные технологии в самые разные сферы. В прошлом году московская компания «Фора Роботикс» изготовила роботов, которые возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.

«Москва как центр отечественной индустрии делает ставку на развитие инновационных производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию и решения. Предприятия изготавливают оборудование для промышленного интернета вещей, сложную продукцию с искусственным интеллектом, роботизированные системы и многое другое», — заявила Степанова.

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Московская компания «Фора Роботикс», отметила она, с 2017 года выпускает сервисных роботов антропоморфного типа с искусственным интеллектом. Эти устройства могут выполнять работу администратора, консультанта, экскурсовода, промоутера и многих других. При этом они на 80% состоят из отечественных комплектующих.

В прошлом году компания выпустила семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны.

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Двух роботов в прошлом году поставили в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича для проведения научно-исследовательских работ. Еще одно устройство установили в информационно-выставочном пространстве «Безопасность на дороге» в Череповце, где школьников обучают правилам поведения на улице.

Робот умеет показывать жесты регулировщика и проводить викторина на знание ПДД. Еще один робот компании «работает» консультантом в московской поликлинике.

По словам генерального директора «Фора Роботикс» Александра Кузнецова, компания планирует наращивать производств, увеличивая число новых проектов.

Роботы изготавливаются для конкретных заказчиков, под определенные запросы и задачи. <…> Сегодня мы отмечаем возрастающий интерес бизнеса к робототехнике, видим большие перспективы интеграции роботов-помощников на предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях и культурных организациях. Александр Кузнецов гендиректор «Фора Роботикс»

В 2024 году компания «Фора Роботикс» запланировала выпустить минимум 15 новых устройств.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, производящих разнообразные товары.

Московкине власти оказывают всестороннюю поддержку производственным компаниям. В столице создали комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору мер системной поддержки города. Московские компании могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, для них разработали антикризисные инструменты.