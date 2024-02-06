Москва 06 февраля 2024, 14:02 Пересадочные станции метро в Москве оснастят новой напольной навигацией Новая напольная навигация появится на пересадочных станциях московского метро РИА «Новости»

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В московском метро на пересадочных станциях разместят новую напольную навигацию. Ее оформят в стиле столичной подземки с уже знакомыми пассажирам символами и пиктограммами, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Навигационные указатели начали появляться в 2014 году. Ориентироваться по ним удобно и просто, их легко заметить, даже когда спешишь. Сейчас мы проектируем новые элементы, пассажиры скоро смогут их увидеть», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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Напольную навигацию дополнят пересадками на Московские центральные диаметры.

Ликсутов добавил, что в 2024-м указатели маршрутов будут производить из специального термопластика, который нанесут на напольное покрытие. До этого рабочие вынимали плитку и меняли ее на другую — навигационную.

Благодаря новой технологии специалисты сохранят отделку станции метро и быстрее нанесут навигационные фрагменты. Несколько указателей разместят на полу за один ночной перерыв.

Рабочие также приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки.