20 февраля 2024, 15:42
Павильоны киностудии имени Горького реконструируют в Москве
Княжевская: в Москве пройдет реконструкция павильонов киностудии имени Горького
На двух площадках киностудии имени Горького в Ростокине и Левобережном районах реконструируют старые и возведут новые корпуса. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.
«Принято решение о развитии площадок киностудии имени Горького. Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов», — уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
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Она отметила, что на улице Сергея Эйзенштейна в Ростокине расположены 14 строений киностудии. Специалисты обновят пять корпусов, площадь которых составляет 21,6 тысячи квадратных метров, а также построят три новых — на 14,7 тысячи «квадратов».
По словам Княжевской, планируют реконструировать трансформаторную подстанцию, котельную, два павильона и корпуса съемочных студий. В новых зданиях разместят центр реквизита, студию цифрового контента и музей.
На Валдайской улице снесут все старые объекты киностудии и построят шесть корпусов, общая площадь которых составит почти 60 тысяч квадратных метров. Там появится административное здание, два комплекса для съемочных студий и другие вспомогательные сооружения. Также обустроят парковку на 500 машино-мест.
На территории будущего музея киностудии имени Горького в Москве до 12 мая будет открыта выставка «За кадром: Есть что посмотреть». Гостям продемонстрируют процессы создания отечественных фильмов и работу съемочных площадок.
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