Москва 28 января 2024, 14:16 Москвичам покажут изнанку кино Выставку «За кадром: Есть что посмотреть» откроют в Москве 31 января Freepik

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В Москве на территории будущего музея Киностудии имени Горького с 31 января до 12 мая будет работать выставка «За кадром: Есть что посмотреть». Посетители смогут увидеть, как создают отечественные фильмы, а также узнать о работе съемочных площадок, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой несколько тематических зон, где желающим покажут все этапы кинопроизводства, начиная с препродакшна и заканчивая кинопремьерой.

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Гостей пригласят на площадку с восстановленными декорациями фильма «Кукольник». Там можно будет услышать звуки съемок и увидеть, как на лица актерам наносят сложный грим.

В костюмерной зоне покажут одежду, в которой снимались артисты Золотой коллекции фильмов Киностудии имени Горького. Москвичи узнают о приметах в сфере кинематографа, например зачем на съемочной площадке разбивают тарелки.

Дворец Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» с 1 февраля по 31 марта также представит выставку «Волшебный мир кукол». Москвичи смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.