04 июня 2023, 17:57
«Патриотизм в крови». Будущие контрактники — о мотивации записаться на военную службу
Будущие контрактники из Москвы рассказали о причинах решения отправиться в армию
Добровольцы в столичном пункте отбора контрактников рассказали, почему решили пополнить ряды российских войск. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Посетители центра отбора на контрактную службу на улице Яблочкова рассказали журналистам о безграничной любви к Родине, которая мотивирует их подписать соглашение с Минобороны России. Также будущие бойцы поведали о желании быть полезными для своей страны.
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«Я старой закалки, патриотизм в крови, хоть какую-то пользу принести», — отметил один из мужчин.
Другой претендент заявил, что в его семье все мужчины прошли армейскую службу.
«У меня прадед служил, дед служил, у меня дядя служит. Я тоже хочу быть военным, я люблю свою страну», — уточнил он.
Некоторые приехали для моральной поддержки своих близких, которым вскоре предстоит выполнять задачи в зоне СВО.
«Я приехал поддержать своего племянника, он подписал контракт на год. Я сам сейчас являюсь мобилизованным, приехал в отпуск», — поделился один из военных.
Всю подробную информацию о работе пункта и процессе набора на контрактную службу можно узнать на сайте mos.ru или по телефону 117.
Ранее Минобороны призвало ставить россиян на воинский учет без посещения ими военкоматов.
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