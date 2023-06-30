Общество 30 июня 2023, 14:51 Выпускной для студентов Второго меда прошел в концертном зале VK Stadium Выпускной вечер для студентов РНИМУ имени Пирогова прошел в концертном зале VK Stadium РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Читать 360tv в

Выпускной вечер РНИМУ имени Н. И. Пирогова состоялся в концертном зале VK Stadium 28 июня. В этом году из университета выпустились 1172 молодых специалиста.

Гостями праздника стали родители, преподаватели, руководство университета и представители российской системы здравоохранения. Они пожелали удачи и удовольствия от работы будущим врачам.

Мы однозначно в вас верим, и надеюсь, что все традиции, тренды, знания, компетенции, которыми владеет потрясающий профессорско-преподавательский состав университета, были переданы вам полностью. Татьяна Семенова Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

На выпускном вечере подвели итоги премии «Выпускник года — 2023». Студентов наградили за выдающиеся достижения во внеучебной деятельности — науке, спорте, творчестве.

Также деканы вручили рекордное количество наград представителям номинации Summa cum laude — студентам, которые ни разу не получили оценку ниже 5.0. В 2023 году РНИМУ им. Н. И. Пирогова выпустило 25 образцовых отличников.

В завершение праздника будущие медики произнесли клятву врача вместе с залом и исполнили гимн университета.