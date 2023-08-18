Москва 18 августа 2023, 09:26 Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве начали реставрировать Реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте началась в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Масштабная реставрация памятника первому покорителю космоса Юрию Гагарину началась в Москве. О планах на восстановление уникального объекта культурного наследия рассказали на сайте мэра столицы.

Мастерам предстоит отремонтировать стилобат, ребристый постамент, а также скульптуры Юрия Гагарина и макета спускаемого аппарата «Восток». В общей сложности работы должны закончить в 2025 году. В этом же году реставраторам предстоит очистить памятник, восстановить утраченные фрагменты, избавиться от механических повреждений и отполировать плиты из лабрадорита.

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Памятник Юрию Гагарину возвели в 1980 году на Ленинском проспекте — именно по этому маршруту первый в истории космонавт следовал из аэропорта Внуково в Кремль с докладом о своем полете.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в этом году будет проводиться комплексная реставрация кинотеатра «Ударник».