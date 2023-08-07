Москва 07 августа 2023, 11:05 Собянин рассказал о комплексной реставрации кинотеатра «Ударник» Мэр Москвы Собянин: в этом году планируется комплексная реставрация кинотеатра «Ударник» Сайт мэра и правительства Москвы

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Здание кинотеатра «Ударник» в Москве планируют отреставрировать в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Легендарное место для Москвы и российского кинематографа — кинотеатр «Ударник» — ждет комплексная реставрация. Сергей Собянин

В советские годы в здании проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

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По словам мэра, в нем приведут в порядок фасады, внутренние интерьеры, оснастят современным оборудованием. В кинотеатре появится несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов.

Кроме этого, специалисты обустроят и крышу здания. Там появятся терраса и смотровая площадка. После реставрации в кинотеатре снова будут проводить показы, премьеры и фестивали.

Ранее Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома. Мэр заявил, что после ремонтных работ это место станет одним из лучших в мире.