Москва 04 сентября 2023, 15:34 Памятник хирургу Вишневскому отреставрируют в центре Москвы Памятник хирургу Александру Вишневскому в Москве отреставрируют в 2024 году Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

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Реставраторы обновят памятник хирургу Александру Вишневскому в центре столицы. К работам планируют приступить в следующем году, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На Большой Серпуховской улице в 2024 году под контролем специалистов Мосгорнаследия начнут реставрировать объект культурного наследия федерального значения — памятник хирургу Александру Вишневскому.

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По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, монумент находится в плохом экспозиционном состоянии. В частности, есть потеки солей меди, сколы гранита, а также разошлись швы. Объект включили в план Мосгорнаследия по сохранению. Специалисты уже приступили к разработке проекта будущих реставрационных работ.

Монумент проектировали скульптор Сергей Коненков и архитектор Василий Шалашов. Возвели памятник в 1951 году. Он выполнен в виде бронзового бюста хирурга на гранитном постаменте. Вишневский представлен со спокойным, но сосредоточенным выражением лица в медицинском халате, фартуке и закатанными по локоть рукавами рубашки. Постамент украшает бронзовая памятная табличка: «Александр Васильевич Вишневский. 1874–1948».

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что почти две тысячи памятников реконструировали в Москве за последние годы. При этом специалисты продолжат заниматься реконструкцией объектов архитектуры и оснащением других культурных зданий.