Москва 28 декабря 2022, 08:17 Овчинский: Московский НПЗ построил новый терминал для отгрузки топлива Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский нефтеперерабатывающий завод обновил инфраструктуру для железнодорожной отгрузки топлива, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, новый терминал позволит повысить эффективность производства и улучшить экологичность при загрузке железнодорожных цистерн светлыми нефтепродуктами.

Завод проводит масштабное обновление

Овчинский напомнил, что модернизацию Московского НПЗ начали еще в 2011 году — тогда завод вошел в состав «Газпром нефти». Строительство нового терминала — лишь часть той комплексной программы. Глава департамента уточнил, что за это время предприятие обновило оборудование на 80%, а воздействие на окружающую среду снизило на 75%. Очередной объект позволит одновременно наполнять четыре железнодорожные цистерны. На предприятии рассчитывают загружать по 108 вагонов-цистерн ежесуточно.

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«Кроме того, вагоны перемещаются при помощи автоматизированного тягового устройства, которое поможет отказаться от использования маневровых тепловозов, а также сократить потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду», — отметил Овчинский.

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Новый терминал заменит устаревшую установку. Специалисты уже демонтировали ее.

Автоматизм и точность

Новый терминал сможет улавливать испарения — благодаря этому попадание паров нефтепродуктов в атмосферу исключено. Установка абсолютна герметична, а за точность наполнения цистерн отвечает автоматическая система взвешивания. Устройство контролирует процесс непрерывно. За безопасность отвечают комплексы противопожарной и противоаварийной защиты.

«На Московском нефтеперерабатывающем заводе активно обновляется производственное оборудование, инфраструктура хранения и методы отгрузки топлива. Это позволяет надежно и уверенно снабжать рынок топливом», — рассказал гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Новый комплекс отгрузки в железнодорожный транспорт важным этапом последовательного развития предприятия. Безопасность и экологичность завода возможны благодаря работе терминала, функционированию всей сети нефтепродуктов, а также совершенствованию и внедрению современных технологий.

Ранее стало известно, что на Московском НПЗ появится 300 новых рабочих мест. Специалисты смогут устроиться на комплекс глубокой переработки нефти.