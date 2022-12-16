Москва 16 декабря 2022, 14:32 Московский НПЗ создаст более 300 новых рабочих мест Татьяна Мастерова

Читать 360tv в

Московский НПЗ построит комплекс глубокой переработки нефти. Это позволит создать более 300 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работает более двух тысяч сотрудников, рассказал гендиректор компании Виталий Зубер.

Каждый третий автомобилист заправляет свою машину топливом, произведенном на Московском НПЗ. Это предприятие начало работу 84 года назад, и с тех пор стремительно развивается. В 2020 году там появился высокотехнологичный комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+» — в открытии участвовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Реклама

На этом там не останавливаются — уже в 2025 году руководство предприятия планирует открыть более экологичное производство. Оно не будет уступать западным аналогам, а также создаст новые рабочие места для россиян.

Реклама

Кадры — в приоритете

По словам Зубера, на Московском НПЗ выстроили эффективный процесс рекрутинга. Предприятие не испытывает дефицита кадров, но вскоре будет нуждаться в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах и айтишниках. Компания набирает сотрудников еще на стадии строительства новых объектов, поэтому в ближайшие три года МНПЗ будет обучать специалистов работе на будущем комплексе. Компания планирует отказаться от производства мазута, чтобы перейти на безотходное производство.

«Это переведет наш завод в топ лучших предприятий мира, повысит его эффективность», — уточнил генеральный директор.

Зубер добавил, что два года назад при участии Владимира Путина завод пустил в эксплуатацию уникальную установку по переработке нефти. Тогда специалисты насчитывали около двух тысяч кандидатов для работы на ней. В итоге к работе приступили около 100 человек — те, кто показал хорошие результаты и желание двигаться по карьерной лестнице. Сейчас на МНПЗ планируют набирать кадры по тому же принципу.

«На Московском НПЗ организована своя программа по подготовке кадров. Она включает в себя и взаимодействие с системой образования, и собственные программы компании „Газпром нефть“», — рассказал Зубер.

Компания отслеживает прогресс молодых специалистов, поддерживает движение World Skills и устраивает мероприятия в вузах для отбора лучших студентов. Каждый год на МНПЗ приходят по 30-40 выпускников университетов, им готовы предоставлять работу.

Татьяна Мастерова

Молодых специалистов адаптируют

Выпускников не просят «забыть все, чему их учили в вузах». Но при поступлении на работу на Московский НПЗ их адаптируют к рабочим местам. Бывшие студенты проходят школу молодого специалиста, профильное обучение и уже затем приступают к должностным обязанностям.

«Два года назад мы построили у себя учебный полигон, и эту идею уже взяли на вооружение другие предприятия, потому что она доказала свою эффективность», — отметил Зубер.

Полигон включает в себя пять тренировочных комплексов. На них сотрудники обучаются всем навыкам управления — они моделируют ситуации на настоящей промышленной площадке. По словам гендиректора завода, сотрудники должны быть «как космонавты» — готовыми к любым ситуациям. Используют для обучения и шлемы виртуальной реальности.

«Они нужны для быстрого доступа к системе информационной поддержки — удаленным экспертам и справочной информации. Сотрудники должны отработать навыки в разных ситуациях, в том числе, в стрессовых», — уточнил руководитель предприятия.

Главной целью обучения он назвал избежание любых отклонений от оптимального режима работы. На Московском НПЗ при этом не стремятся к внедрению искусственного интеллекта вместо людей на производстве. Виталий Зубер подчеркнул, что человек незаменим, а целью завода остается производство качественной продукции на надежном и безопасном оборудовании.

Ранее активисты МНПЗ высадили деревья на набережной Москвы-реки в Капотне. Благодаря им в столице появилось более 80 лиственниц, ив и каштанов.