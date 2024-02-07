Москва 07 февраля 2024, 18:07 Около трех километров дорог отремонтируют в поселении Щаповское в Москве Жидкин: около трех километров дорог реконструируют в поселении Щаповское за год РИА «Новости»

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В Новой Москве в поселении Щаповское реконструируют около трех километров дорог в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В округе уже проложили 380 километров дорог, в том числе в Троицке и поселке Мосрентген. Также в 2023-м сдали более 10 километров магистралей в Коммунарке. Теперь работы пройдут в поселении Щаповское.

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«Начнем с поселения Щаповского, где нынешнее состояние дорог, к сожалению, далеко не везде соответствует требуемому столичному уровню», — отметил Жидкин.

По улучшенным дорогам будут ходить новые маршруты общественного транспорта, которые, в частности, смогут обслуживать развивающуюся застройку в селе Ознобишино.

Кроме того, по целям Адресной инвестиционной программы до конца 2026 года в ТиНАО запустят более 100 новых километров дорожных магистралей.

Еще 13 тротуаров благоустроят в Истре в 2024 году. Также заасфальтируют и народные тропы к остановкам и социальным учреждениям.