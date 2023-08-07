07 августа 2023, 13:39
Москвичам расскажут на МУФ о процессе приготовления водопроводной воды
Посетителям Московского урбанфорума в «Лужниках» расскажут, как готовят водопроводную воду
Гости Московского урбанфорума смогут узнать о приготовлении водопроводной воды. Желающие поучаствуют в создании арт-инсталляции, а также послушают лекции о работе АО «Мосводоканал». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Представители АО «Мосводоканала» подготовили программу на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках», которая продлится до 10 сентября.
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Посетители смогут принять участие в мастер-классах по росписи пластиковых труб и увидеть на мультимедийном экране информацию о водопотреблении в столичном регионе. Также желающих пригласили сделать снимок в фотозоне «Труба». Это часть настоящей трубы трехметрового диаметра из стеклопластика с зеркальным покрытием внутри. Пройдя через нее, можно узнать о достижениях АО «Мосводоканал» за последние десятилетия.
Кроме того, гостям расскажут, какое количество воды каждый день расходует мегаполис и об успехах модернизации водного хозяйства.
Лекция «Лучшие практики очистки сточных вод» в честь 60-летия образования Люберецких очистных сооружений пройдет 17 августа. На следующий день намечена лекция на тему «Чистая вода — залог здоровья москвичей».
Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что москвичи выберут лучшие проекты по созданию комфортной городской среды на МУФ. На конкурсе представят 50 программ.
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