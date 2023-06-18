Москва 18 июня 2023, 15:40 Около 120 домов по реновации начали расселять в Москве с начала года Собянин: с начала года стартовало расселение почти 120 домов по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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С января приступили к расселению больше сотни реновационных ветхих зданий. Новоселам бесплатно предлагают услуги грузчиков и транспорт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше 12 тысяч жителей столицы подписали соглашение на новое жилье, еще 2,5 тысячи выбрали квартиры. Москва выделила для участников реновации 14 новых жилых зданий. Еще 12 достроят в скором времени. Сегодня началось расселение около 120 домов.

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«Для переезда бесплатно предоставляем грузчиков и автотранспорт. Этой услугой можно воспользоваться после заключения договора на новую квартиру. А заявление очень просто подать через суперсервис на mos.ru», — уточнил мэр.

За всю историю реновации в Москве удалось расселить 757 домов. Около 120 тысяч горожан уже стали обладателями новых квартир и отметили новоселье либо находятся в процессе оформления документов.

Ранее заммэра Москвы Бочкарев сообщил, что реновация создаст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО.