14 июня 2023, 15:50
Около 15 тысяч рабочих мест появится по реновации на северо-западе Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: реновация создаст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО
В Северо-Западном округе столицы благодаря реновации создадут примерно 15 тысяч дополнительных рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Программа реновации в столице подразумевает формирование полноценной городской среды с новыми точками экономической активности и дополнительными местами приложения труда.
Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что на территорию СЗАО разработали и утвердили десять проектов планировки территорий общей площадью 650 гектаров. По проектам возведут жилье, сопутствующую инфраструктуру, а также создадут дополнительные рабочие места.
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Ранее программу реновации в Москве назвали примером внедрения инклюзивных решений.
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