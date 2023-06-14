Москва 14 июня 2023, 15:50 Около 15 тысяч рабочих мест появится по реновации на северо-западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: реновация создаст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО Фото: freepik.com

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В Северо-Западном округе столицы благодаря реновации создадут примерно 15 тысяч дополнительных рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программа реновации в столице подразумевает формирование полноценной городской среды с новыми точками экономической активности и дополнительными местами приложения труда. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что на территорию СЗАО разработали и утвердили десять проектов планировки территорий общей площадью 650 гектаров. По проектам возведут жилье, сопутствующую инфраструктуру, а также создадут дополнительные рабочие места.

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Ранее программу реновации в Москве назвали примером внедрения инклюзивных решений.