Москва 22 января 2024, 11:49 Реконструкцию улиц проведут на западе Москвы Несколько улиц реконструируют в районе Кунцево в Москве РИА «Новости»

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Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе Кунцево в Москве. Также там появится новый проезд, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Работы пройдут у станции метро «Молодежная» в границах Оршанской и Ярцевской улиц.

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«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, для пешеходов благоустроят тротуары, оборудуют остановку общественного транспорта на Ельнинской улице, а также создадут парковочные карманы на проезжей части.

Кроме того, за время работ поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переделают часть инженерных коммуникаций.

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