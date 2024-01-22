22 января 2024, 11:49
Реконструкцию улиц проведут на западе Москвы
Несколько улиц реконструируют в районе Кунцево в Москве
Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе Кунцево в Москве. Также там появится новый проезд, сообщили на официальном портале мэра столицы.
Работы пройдут у станции метро «Молодежная» в границах Оршанской и Ярцевской улиц.
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«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, для пешеходов благоустроят тротуары, оборудуют остановку общественного транспорта на Ельнинской улице, а также создадут парковочные карманы на проезжей части.
Кроме того, за время работ поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переделают часть инженерных коммуникаций.
Ранее Москва предоставила свыше 60 гектаров для строительства дублера Калужского шоссе в ТиНАО.
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