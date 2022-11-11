Эксклюзив 11 ноября 2022, 20:58 Один человек заживо сгорел при пожаре в частном доме в Москве МЧС: частный дом загорелся на северо-западе Москвы, есть погибший РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в частном доме на северо-западе столицы. В результате погиб один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Жилое здание загорелось на 1-й Лыковской улице. Данные о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Москве.

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«Наши подразделения на месте. Произошло возгорание частного двухэтажного дома. Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Осуществляем тушение», — отметили в пресс-службе.

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Как уточнил источник, жертвой возгорания стал один человек. Еще один пострадавший получил ожоги. Его отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

Всего огонь охватил 450 метров площади. Из-за пожара частично обрушилась кровля дома на площади 100 «квадратов».

На месте продолжают работать пожарные и правоохранители. Используется четыре водяных ствола для борьбы с огнем. Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить.

Днем 11 ноября возгорание началось в автосервисе грузовых автомобилей в деревне Нижнее Мячково в Подмосковье. Раменская городская прокуратура уже организовала проверку.