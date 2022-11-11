Происшествия 11 ноября 2022, 18:44 Проверку проведут в Раменском из-за пожара в промзоне Прокуратура начала проверку после крупного пожара в автосервисе в Подмосковье Пресс-служба Генпрокуратуры

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Раменская городская прокуратура начала проверку из-за пожара в автосервисе грузовых автомобилей в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание началось днем 11 ноября. Во время слива топлива загорелся бензовоз. Огонь охватил здание грузового автосервиса и припаркованные на открытой стоянке автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

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«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

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Пожар случился в промышленной зоне в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа. Огонь стремительно распространился на площади 600 квадратных метров.