11 ноября 2022, 18:44
Проверку проведут в Раменском из-за пожара в промзоне
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в автосервисе в Подмосковье
Раменская городская прокуратура начала проверку из-за пожара в автосервисе грузовых автомобилей в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорание началось днем 11 ноября. Во время слива топлива загорелся бензовоз. Огонь охватил здание грузового автосервиса и припаркованные на открытой стоянке автомобили. Информация о пострадавших уточняется.
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«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
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Пожар случился в промышленной зоне в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа. Огонь стремительно распространился на площади 600 квадратных метров.
Пожары
МЧС РФ
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