Москва 31 мая 2023, 19:07 Образовательный комплекс с ИТ-полигоном и амфитеатром построят в Раменках Мосгосстройнадзор одобрил строительство образовательного комплекса в Раменках Фото: freepik.com

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В столичном районе Раменки появится образовательный объект, рассчитанный на 425 детей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комитет государственного строительного надзора.

На проспекте Вернадского на деньги из городского бюджета построят образовательный комплекс переменной этажности площадью более девяти тысяч «квадратов». Это будет здание из двух блоков: учебный корпус на 300 мест и детский сад для 125 воспитанников.

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«Застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию для начала работ на площадке», — отметил глава комитета Игорь Войстратенко.

Учебный корпус поделят на начальную и основную школы. Для младших классов дополнительно предусмотрен лабораторно-исследовательский комплекс, где дети будут изучать естествознание. Также там оборудуют игровую с раздвижной трансформируемой перегородкой, помещение для внеурочных занятий и продленки.

«В качестве дополнительного образования ученики смогут посещать занятия музыки и пения», — пояснил Войстратенко.

Для старшеклассников построят ИТ-полигон с зонами программирования, спортивный зал 15 на 24 метра, библиотечный центр и многофункциональное пространство с амфитеатром. В зале можно будет ставить театрализованные представления, проводить концерты и собрания. Для детей с ОВЗ учебном корпусе создадут безбарьерную среду.

Ранее детский сад на 360 мест построили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье.