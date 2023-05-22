Москва 22 мая 2023, 14:49 Образовательный комплекс на 400 мест построят в Нижегородском районе Москвы Учебное заведение на 400 мест построят в Нижегородском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Нижегородском районе началось строительство образовательного комплекса. Объект расположен по адресу: Перовское шоссе, земельный участок № 2. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Учреждение рассчитано на школьников и дошкольников, по 200 мест. Общая площадь здания с переменной этажностью составит 9,5 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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Также Левкин отметил, что при отделке рабочие используют спокойные цвета. Окна игровых и спален будут выходить в сад. Для дошкольных групп обустроят собственные выходы на детские площадки.

На территории установят навесы, качели, оборудования для развития, экспериментов и активных игр.

Учреждение входит в состав жилого комплекса «Перовское 2», который возведут на юго-востоке Москвы. Он находится в семи минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская» и одноименной станции Московского центрального кольца.

Ранее заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве школы с лабораториями и IТ-полигоном в Зеленограде.