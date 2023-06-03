Москва 03 июня 2023, 16:10 «Обратный ход температур». Синоптики заявили о редком метеорологическом явлении в Москве Синоптик Михаил Леус: в Москве зафиксировали обратный ход температур 3 июня 2023 года РИА «Новости»

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Температура воздуха в столице ушла в сторону от привычного графика, иными словами, в регионе произошел обратный ход температур. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление — обратный ход температур.

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«Это когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться», — уточнил Леус.

В минувшую пятницу в Москве похолодало, после 18 часов термометры показывали около +21 градуса, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6 градуса.

Однако через пару часов погода изменится: дожди станут более умеренными и только в отдельных районах, а температурный тренд сменится на противоположный, добавил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в эти выходные москвичей ожидают холодные ночи.