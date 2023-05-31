Москва 31 мая 2023, 12:23 Первые летние выходные будут холодными в Москве Гидрометцентр России: холодные июньские ночи ожидают москвичей на этих выходных Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные, 3 и 4 июня, в Москве значительно похолодает. Температура днем прогреется максимум до +13…+14 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

В столицу придет сильный холодный ветер. Местами пройдут дожди, возможны грозы.

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В субботу днем температура воздуха прогреется до +12…+14 градусов, а ночью опустится до +3…+8 градусов. Ветер порывистый до 15 метров в секунду.

В воскресенье в городе немного потеплеет. Градусники термометров днем поднимутся до отметки в +14 градусов, но ночью снова опустятся до +4…+9.

Начало следующей недели будет более благоприятным. Вероятность дождей минимальна. Температура воздуха — +16…+21 градус.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода будет соответствовать климатической норме последних дней апреля. Атмосферное давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Четверг станет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха составит +20 градусов.