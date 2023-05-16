Москва 16 мая 2023, 10:15 Оборудование первых российских производителей 3D-принтеров оценили за границей Собянин: на международных рынках вырос интерес к продукции производителей 3D-принтеров РИА «Новости»

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Первые российские производители 3D-принтеров успешно заявили о своем товаре в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столичная компания Picaso 3D занимается выпуском модели для печати: от мелких деталей для медоборудования до составляющих масштабных арт-объектов.

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3D-принтеры применяют в образовательных процессах. Так, школьники и студенты на примере моделей знакомятся со строением вирусов и тестируют разработки для своих проектов.

Дизайнеры и модельеры создают элементы для оригинальных костюмов и предметы интерьера.

Продукты 3D-принтера производят из легкого пластика. Его смешивают с углеволокном или металлом, который устойчив к внешним нагрузкам.

«Распечатанные детали могут быть огнеупорными, проводить электричество, увеличиваться в объеме и даже проявлять антибактериальные свойства», — отметил Собянин.

Московский экспортный центр будет и дальше поддерживать инновационные компании.

Желающим стать участниками выставки Gitex, которая состоится осенью в Дубае, нужно подать заявку на сайте.

Ранее реестр IТ-решений в сфере обращения с отходами создали в России.