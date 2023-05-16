Экология 16 мая 2023, 09:28 Реестр ИТ-решений в сфере обращения с отходами создали в России

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В него в том числе вошли решения по анализу полигонов при помощи беспилотников, контролю за вывозом ТКО мусоровозами и экомониторингу.

Российский экологический оператор запустил информационный реестр лучших отечественных ИТ-решений и проектов в области экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«Построение экономики замкнутого цикла в рамках мусорной реформы напрямую зависит от новейших технологий. Научно-технические открытия в области IT существенно расширили свои границы в последние годы, но темпы внедрения новых технологий в отрасли пока недостаточны. Информационный реестр РЭО поможет предприятиям узнавать о современных цифровых разработках, внедрять их в свое производство и способствовать формированию ответственного отношения к экологии в бизнес-среде», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Информационный реестр IT-решений вошла информация об успешных цифровых кейсах, получивших высокую оценку профильных экспертов, а также стартапах-победителях отборочных конкурсов.

«Данный реестр должен стать открытым источником надежных контрагентов и их услуг в сфере цифровизации экологической отрасли. Ресурс поможет увеличить внимание общества к актуальным вопросам в экологической отрасли и стимулировать инвестиционную поддержку цифровых решений в данной сфере. РЭО продолжает формировать реестр», — отметил заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Для подачи заявки на участие в отборе лучших отечественных ИТ-решений экологической отрасли представителям компаний следует отправить письмо с заполненной анкетой и презентацией решения, с пометкой «Информационный реестр ИТ-решений ППК РЭО» на почту info@reo.ru. Анкету можно скачать по ссылке.