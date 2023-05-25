Москва 25 мая 2023, 13:45 Новый операционный блок открыли в больнице им. Ворохобова в Москве Заммэра Москвы Ракова: в больнице имени Ворохобова открыли новый операционный блок Сайт мэра и правительства Москвы

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В городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова открыли новый операционный блок. Его оснастили высокотехнологичным рентгеноборудованием, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«С помощью этих инноваций врачи проведут сложные операции на кровеносных сосудах малотравматичным хирургическим методом», — рассказала она.

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Ракова отметила, что новое оборудование окажет минимальное операционное воздействие на пациента.

Также в кабинетах установили современную анестезиологическую аппаратуру, системы мониторинга за состоянием пациента и расходные материалы для проведения рентгенэндоваскулярных операций.

Кабинеты разместили в корпусе, где находятся отделения реанимации и кардиологии. Это поможет в короткие сроки оказать экстренную помощь пациентам.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в городской клинической больнице имени С. С. Юдина открыли новую высокотехнологичную рентген-хирургическую операционную. Кабинет расположили на первом этаже главного корпуса учреждения.