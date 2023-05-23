Москва 23 мая 2023, 12:14 Новая рентген-операционная заработала в московской больнице имени С. С. Юдина Заммэра Москвы Ракова: в больнице имени С. С. Юдина открыли новую рентген-операционную Сайт мэра и правительства Москвы

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В городской клинической больнице имени С. С. Юдина открыли новую высокотехнологичную рентген-хирургическую операционную. Кабинет расположили на первом этаже главного корпуса учреждения, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Операционную оборудовали высокотехнологичной медтехникой. Она позволяет проводить даже самые сложные операции на кровеносных сосудах, используя при этом малотравматичные хирургические методы», — рассказала она.

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Ракова добавила, что кабинет оснастили и современным ангиографическим комплексом. Теперь врачи могут быстро и точно исследовать просветы сосудов и полостей сердца пациента, а также контролировать ход операций. При этом лучевое воздействие на пациента будет минимальным.

Также операционная оснащена аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и другим оборудованием.

Ранее заведующий Центром рассеянного склероза МОНИКИ имени Владимирского Александр Пешкин рассказал об открытии подобных учреждений в шести округах Подмосковья.