Москва 03 июня 2023, 11:48 Новые тематические автомаршруты по панорамным и киноместам Москвы появились на Russpass Три новых автомобильных маршрута по панорамным и киноместам Москвы представил Russpass Сайт мэра и правительства Москвы

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Туристический сервис Russpass составил новые автомаршруты по столице. Теперь пользователи смогут больше узнать о его остановках и забронировать рекомендуемые кафе и рестораны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря трем новым тематическим маршрутам по столице от турсервиса Russpass путешественники смогут за один день объехать удаленные друг от друга достопримечательности.

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На ВДНХ, где находится Центральный музей кино, стартует маршрут «Москва — город кино». В течение нескольких часов автомобилисты успеют посмотреть «Мосфильм» и старейший кинотеатр «Художественный», музей-киноклуб «Эльдар», основанный Эльдаром Рязановым, а также перекусить в кафе в здании Союза кинематографистов.

Маршрут «На семи холмах» позволит насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета. За несколько часов можно будет побывать на шести смотровых площадках, расположенных на разных концах столицы. По маршруту «Соединяя берега» можно увидеть город по-новому и ознакомиться по дороге с архитектурными ансамблями семи мостов города.

На Russpass предлагаются и другие пути путешествия по столице, кроме поездки машине, например, можно посмотреть пешую прогулку или поездку на общественном транспорте.

Ранее Russpass подготовил аудиоэкскурсии для прогулок на теплоходах по Москве-реке.