Москва 29 ноября 2023, 09:24 Новую функцию внедрили в голосового ИИ-помощника горячих линий в Москве Голосового ИИ-помощника горячих московских линий научили общаться с интонациями Freepik

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Разработчики усовершенствовали голосового помощника в московском общегородском контакт-центре. Теперь он может отвечать пользователям с разными интонациями, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Во время общения ИИ начал подбирать автоматически интонацию, подстраиваясь под тему диалога.

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К примеру, когда человек обращается с просьбой записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, если жителю нужно узнать, готовы ли его документы или график работы ведомств — с благожелательностью.

Нововведение внедрили на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы (+7 495 777-77-77) и единой медицинской справочной службы для населения (122).

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что новый голосовой модуль позволил москвичам больше доверять ИИ: число звонков с просьбами перевести на оператора снизилось на 8%.

Российские вузы расширят подготовку кадров в сфере ИИ. С этим предложением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» выступил президент России Владимир Путин.