Технологии 24 ноября 2023, 17:17 Российские вузы расширят подготовку кадров в сфере ИИ Путин поручил вузам расширить подготовку кадров в сфере развития ИИ РИА «Новости»

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Занимающим высокие места в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта российским вузам необходимо расширить подготовку кадров по программам разработки ИИ. С этим предложением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» выступил президент России Владимир Путин.

«Предлагаю высшим учебным заведениям с высоким рейтингом альянса с 1 сентября следующего года расширить программы аспирантуры и магистратуры на подготовку новых кадров в области технологии искусственного интеллекта», — заявил он.

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Глава государства подчеркнул, что подготовку кадров ученых — разработчиков ИИ необходимо существенно расширить в России.

«Речь о Сколтехе, Московском и Санкт-Петербургском университетах, ИТМО, МФТИ и Высшей школе экономики», — добавил президент.

В ближайшее время Путин утвердит новую редакцию развития ИИ в России. Он обратил внимание, что технология не заменит учителя или медицинского работника, но станет его верным помощником.