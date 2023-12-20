Общество 20 декабря 2023, 19:02 Депутат предложил москвичам отказаться от новогодних салютов Депутат Госдумы Гусев предложил отказаться в Москве от салютов на Новый год РИА «Новости»

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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта», — написал Гусев.

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Депутат отметил, что многие российские регионы уже отменили масштабные празднования и фейерверки в честь праздника, и столица могла бы поступить точно так же.

«В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», — отметил депутат.

Эксперты по безопасности напомнили читателям «360», как не нарушить закон в новогоднюю ночь во время запуска фейерверков.